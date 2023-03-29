Son Dakika: Adana'da 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana bir kez daha sallandı. Saimbeyli ilçesinde akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak, depremlerde can kaybının yaşandığı iller arasında yer alan Adana'da deprem meydana geldi.

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