Son dakika: AA'nın "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde ilk hafta geride kaldı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk haftası geride kaldı.

AA'nın yurt içi ve dışındaki bürolarında görev yapan muhabirlerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle yurt dışından katılan gazetecilerle 20 medya mensubunun yer aldığı eğitimlerin ilk haftasında "yakın savunma", "suda hayatta kalma", "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri" eğitimleri uygulamalı yapıldı.

Polis Akademisi'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde "suda hayatta kalma" dersi alan kursiyerlere teorik eğitimin ardından katıldıkları uygulamalarda ekip çalışmasının önemi anlatıldı.

Teorik kısımda vurgulanan önemli noktaların pratikte hayat bulduğu eğitimlerde gruplar halinde ayrılan kursiyerler, yardımlaşarak su üzerinde verilen görevleri yerine getirdi.

Kursiyerlere yüzme bilmemelerine rağmen nasıl kurtulabilecekleri, kış aylarında suya düşmeyle meydana gelebilecek hipotermi konusunda da bilgi verildi.

Suda hayatta kalma dersinde karşılaşılacak herhangi bir riske karşı alanda ambulans ve balık adamlar da hazır bulundu.

Kursiyerler, haftanın son gününde Trafik Başkanlığına bağlı Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi'nde ders aldı. Buradaki eğitimlerde araç kullanırken karşılaşabilecekleri zorlu koşullara hazırlanan kursiyerler, gün boyunca eğitmenler gözetiminde test sürüşü yaptı.

Kursiyerler, araç güvenliği ve ileri sürüş tekniklerine dair teorik ve uygulamalı derslerde sürüş güvenliği, ıslak zeminde araç kullanımı ve riskli yerlerde araçla yapılabilecek ani manevralar konularında eğitimden geçirildi.

"Öğrendiklerim meslek hayatım boyunca bana çok fayda sağlayacak"

Kursiyerlerden Süleyman Elçin, "ileri sürüş teknikleri"ni her muhabirin öğrenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu eğitimi içeren bilgiler hayatımızın her alanında karşımıza çıkabiliyor. Savaş bölgesine gittiğimizde pusuya düşürülmemiz durumunda nasıl manevra yapabiliriz, nasıl hayatımızı kurtarabiliriz gibi konuları öğrendik. Hepimiz için çok faydalı oldu." şeklinde konuştu.

Eğitime Romanya'dan katılan gazeteci Gabor Kiss, ileri sürüş teknikleri çerçevesinde aldıkları eğitimin oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Ülkeme döndüğümde bugün öğrendiklerim meslek hayatım boyunca bana çok fayda sağlayacak, çok yararlı bir eğitim. Eğitimde beni en çok zorlayan kısım ıslak zeminde araçla manevra yapmaya çalıştığımız anlar oldu." dedi.

Suda hayatta kalma dersine katılan kursiyer Aysu Biçer de derslerde öncelikle suya girildiğinde sakin kalabilmenin çok önemli olduğunun aktarıldığını belirtti.

Biçer, her şartta soğukkanlılıklarını korumaları gerekliliğinin yanı sıra arkadaşlarını koordine edebilmenin de oldukça zorlayıcı bir deneyim olduğunu söyledi.

Savaş muhabirliği eğitimi 1 Nisan'a kadar sürecek

AA Haber Akademisi koordinatörlüğünde, her biri alanında uzman akademisyen, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli habercilerin ders vereceği eğitimler, bu yıl 21 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor.

İlk haftası geride kalan eğitimin ikinci haftasında kursiyerlere "kişisel güvenlik ve intikal", "pusu ve pusudan korunma yöntemleri", "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar" gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.