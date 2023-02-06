Son Dakika! AFAD'dan uyarı: Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının

Son dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 9 ilde daha hissedilirken, AFAD'dan sarsıntı sonrası çok önemli bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" ifadelerine yer verildi.