Son Dakika! AFAD'dan uyarı: Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının
Güncel Haberler
Son dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 9 ilde daha hissedilirken, AFAD'dan sarsıntı sonrası çok önemli bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" ifadelerine yer verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir uyarı mesajı yayınladı.
"KISA MESAJ SERVİSİ VE İNTERNET YAZILIMLARINI KULLANIN"
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye hissedilen depremin ardından yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" ifadeleri yer aldı.