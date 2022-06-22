Son dakika! 61 kaçak göçmenin öldüğü batan tekne davasında tüm sanıkları 61 kez cezalandırma isteği

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 sanığın yargılanmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan tüm sanıkların 61 kez 'olası kastla adam öldürmek' ve 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunup jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgi doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.