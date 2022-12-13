Son Dakika! 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak'a alındı

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının altı yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirmesi büyük yankı uyandırdı. Şu anda 29 yaşında olan H.K.G adlı kadının şikayetiyle yeniden gündem olan olay hakkında hazırlanan iddianame kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ve Fatıma Gümüşel'in tutuklanması talep edildi.

DAVA MAYIS AYINDAN OCAK AYINA ÇEKİLDİ

Bu gelişmelerin ardından 22 Mayıs'ta görülmesi beklenen dava, 30 Ocak'a çekildi. Bu sayede Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın davası 5 ay öne çekilmiş oldu.