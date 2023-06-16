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Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında

Güncel Haberler

Son dakika! Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda, 2 kişi böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. 1'i ağır 5 kişi de tedavi altına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilaçlama yapılan apartmanda facia yaşandı. Böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi can verdi. Zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde böcek ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında. Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Keçiören'de böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Valilik açıklaması şu şekilde:

Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

anti mizantropist:

eğitime değer verilmiyor sanmayın insanlar ülkemizde bilinçli olarak cahil bırakılıyor en kolay kandırılan ve güdülen kontrol edilen insanlar cahil insanlardır ülkenin %60 ı malesef böyle

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