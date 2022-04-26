Kameraman yardımcısı olan Serkan Topal'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet verildi

BURSA (İHA) - Bursa'da, 'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcılığı yapan Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürüp cesedini yakmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Muhammed Derviş (25) ile kuzeni Zeynal Nevruz (18), ağırlaştırılmış müebbet ve 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç delillerini sakladığı iddia edilen tutuksuz sanık Hülya S.'ye (34) ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz'a "Tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Hırsızlık" suçundan da 7'şer yıl hapis cezası verdi. Hülya S.'ye "Suç delillerini gizlemek" suçundan hakkında verilen 5 ay hapis cezası, sabıkasız oluşundan dolayı hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Olay, iki yıl önce Kasım ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda bir cesetle karşılaştı. İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki ateşin çevresinde kazma, kürek ve su şişeleri bulan ekipler, mahallelinin ifadesine başvurdu. Bir kişinin siyah renkli bir otomobilin akşam saatlerinde şüpheli şekilde çevrede dolaştığını söylemesi üzerine ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki su şişelerinin de 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten alındığının tespit edilmesiyle ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde 3 kişinin siyah renkli bir otomobil ile gelip, aynı marka sudan aldıkları tespit edildi. Araçtakileri Muhammed Derviş, kuzeni Zeynal Nevruz ve kız arkadaşı Hülya S. olduğunun belirlenmesiyle şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Derviş ile Nevruz adliye sevk edilip tutuklanırken, diğer şüpheli Hülya S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ömür boyu hapis cezası talabiyle dava açılan Muhammed Derviş, Zeynal Nevruz ile Hülya S,'nin yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunan sanıklardan Muhammed Derviş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden, Zeynel Nevruz ise H Tipi Cezaevi'nden jandarma nezaretinde duruşma salonuna alındı. Hülya S.'nin hazır bulunmadığı duruşmaya taraf avukatları ile öldürülen Serkan Topal'ın ve sanık yakınları katıldı. Adliye polis merkezi ile Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Sanık Muhammed Derviş'in avukatı, cezada tasarlama hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Zeynal Nevruz vekili ise müvekkilinin işlenilen suça katkısının olduğunun kanıtlanmadığını ifade etti. Hülya S.'nin avukatı da müvekkilinin olaydan bilgisinin olmadığını, olay gerçekleştikten sonra haberdar olduğunu belirterek beraatini istedi.

Söz verilen sanık Muhammed Derviş, "Böyle bir şey olsun istemezdim, çok pişmanım." dedi.

Sanık Zeynal Nevruz ise olaya engel olmaya çalıştığını dile getirdi. Olayın planlanarak gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu ifade eden müşteki avukatı, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel