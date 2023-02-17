Son Dakika: 260. saatte gelen mucize! Hatay'da 10 yaşındaki Osman enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. 10 ilde ağır hasara neden olan depremlerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

OSMAN, 260. SAATTE KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı. Yabancı uyruklu 10 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Osman'ın kurtarılmasıyla birlikte herkes büyük sevinç yaşadı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.