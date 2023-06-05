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Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

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Son dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Yeni MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medyada çok sayıda kişi Eren Erdem'in MYK'da yer almasına tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu.

Yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü.

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medya çok sayıda kullanıcı Eren Erdem'in MYK'da bulunmasına tepki gösterdi.

İşte bazı paylaşımlar:

Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

levent tugcu:

Chp akıllanmayacak. Aptal yerine koyulmaya devam.

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Ahmet öz:

RTE ye diktatör diyor :)

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bekir yapici:

Türkcesi kilicdaroglu kendine erdogan ve bahceliyi örnek almis parti icinde demokrasi özgür ve serbestce fikir üretilmesine ambargo koyarak partiyi tek elden yönetmeye ve koltuga yapismaya karar vermis bunun chp secmeni ve halkta bir karsiliginin olup olmadigina aldirmamis olmuyormu?hani kenara cekilip emekliligini yasayarak torun sevmek istiyordu.

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