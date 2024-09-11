Somuncu Baba'nın tarihi su değirmeni restore edildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin ( Somuncu Baba ) tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren değirmen, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının başlattığı çalışmayla yeniden restore edildi.

Vakfın Genel Müdürü Abdullah Süren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyh Hamid-i Veli vakfiyesinde 600 yılı aşkın süre insanlığa hizmet eden su değirmeninin, aynı gelenek ve inançla kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Osmanlı fermanlarında yer alan ve 1970'lere kadar buğday öğüten su değirmeninin zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Süren, şunları kaydetti:

"Somuncu Baba hazretlerinin vakfiyesindeki değirmenin imarı için geçtiğimiz yıl sıfırdan tadilat çalışmasına başladık. Mimar ve mühendislerimizin aslına uygun hazırladığı projeyi tamamladık. Bir zamanlar hoş bir seda ile bereketli buğdayları yöre halkının sofralarına ulaştıran değirmenin mimarisinde doğal Darende taşı kullanıldı. Tavan lambrileri, pencereleri ve kuşak kaplamaları ahşaptan yapıldı. Zemin döşemeleri ise doğal andezit kaplama olacak şekilde planlandı."

"600 yıllık kültürün devam etmesini istiyoruz"

Süren, Şeyh Hamid-i Veli'nin anısını yaşatmak ve 600 yıllık kültürel hizmeti tekrar halkın istifadesine sunmak için çalıştıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Değirmen, Kayseri-Malatya kara yolu Tohma Çayı kenarında bulunuyor. İçerisinde odun ateşinden ekmek fırını ve kafe olacak. Dut ağacından büyük bir su çarkının da olacağı değirmen, proje kapsamında kendi elektriğini kendi üretebilecek. Değirmen, yöre halkının yanı sıra yolcular için önemli konaklama noktası olarak misafirlerini konuk edecek."