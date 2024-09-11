Üye Girişi
Haberler

Somuncu Baba'nın tarihi su değirmeni restore edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu. Değirmen, vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet vermeye başlayacak.

Sivas'ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin ( Somuncu Baba ) tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren değirmen, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının başlattığı çalışmayla yeniden restore edildi.

Vakfın Genel Müdürü Abdullah Süren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyh Hamid-i Veli vakfiyesinde 600 yılı aşkın süre insanlığa hizmet eden su değirmeninin, aynı gelenek ve inançla kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Osmanlı fermanlarında yer alan ve 1970'lere kadar buğday öğüten su değirmeninin zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Süren, şunları kaydetti:

"Somuncu Baba hazretlerinin vakfiyesindeki değirmenin imarı için geçtiğimiz yıl sıfırdan tadilat çalışmasına başladık. Mimar ve mühendislerimizin aslına uygun hazırladığı projeyi tamamladık. Bir zamanlar hoş bir seda ile bereketli buğdayları yöre halkının sofralarına ulaştıran değirmenin mimarisinde doğal Darende taşı kullanıldı. Tavan lambrileri, pencereleri ve kuşak kaplamaları ahşaptan yapıldı. Zemin döşemeleri ise doğal andezit kaplama olacak şekilde planlandı."

"600 yıllık kültürün devam etmesini istiyoruz"

Süren, Şeyh Hamid-i Veli'nin anısını yaşatmak ve 600 yıllık kültürel hizmeti tekrar halkın istifadesine sunmak için çalıştıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Değirmen, Kayseri-Malatya kara yolu Tohma Çayı kenarında bulunuyor. İçerisinde odun ateşinden ekmek fırını ve kafe olacak. Dut ağacından büyük bir su çarkının da olacağı değirmen, proje kapsamında kendi elektriğini kendi üretebilecek. Değirmen, yöre halkının yanı sıra yolcular için önemli konaklama noktası olarak misafirlerini konuk edecek."

Kaynak: AA / Güncel

Somuncu Baba Kültür Sanat Güncel sivas Vakıf Gürün

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli?
title