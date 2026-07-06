Somali Savunma Bakanı Fiqi'den terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelenin sürdüğü mesajı

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, ordunun çöktüğü ve güvenlik kurumlarının işlevsiz hale geldiği yönündeki iddiaları reddederek, güvenlik güçlerinin terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Galguduud bölgesinde gazetecilere konuşan Fiqi, Somali askerlerinin ülkeyi savunmayı sürdürdüğünü belirterek, silahlı kuvvetler ve devam eden askeri operasyonlara yönelik eleştirel açıklamalar yapan siyasetçilere tepki gösterdi.

Fiqi, "Somali ordusunun çöktüğü söyleniyor. Bu doğru değil. Ordumuz, Eş-Şebab'a ve ülkeyi tehdit eden her düşmana karşı savaşan bu kahramanlardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fiqi'nin açıklaması, ABD'nin Afrika Birliği Somali İstikrar ve Destek Misyonu'na (AUSSOM) Birleşmiş Milletler desteğinin gelecek yıldan itibaren kesileceğini duyurmasının ardından geldi.

Yaklaşık 12 bin askerden oluşan Afrika Birliği Misyonu, Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali federal hükümetine destek sağlıyor.