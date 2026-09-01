Somali'nin başkenti Mogadişu'da kentsel dönüşümden etkilenen aileler için 1058 arsa tahsis edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, kentin modernizasyon ve yol açma çalışmalarından etkilenen ailelerin yeniden yerleştirilmesi amacıyla 1058 arsanın tahsis edildiği bildirildi.

Benadir Bölge Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Hasan Muhammed Hüseyin, başkentin modernizasyon çalışmalarından etkilenen vatandaşların yeniden yerleştirilmesi için Gubadley ilçesindeki Haji-Abdi bölgesinde oluşturulan yerleşim alanında incelemelerde bulundu.

Kısa süre önce ücretsiz eğitim verecek ilkokul ve ortaokulun hizmete açıldığı yerleşim alanında su ve elektrik gibi temel hizmetler de sağlandı. Bölgede ayrıca pazar, cami ve sağlık merkezi kurulması planlanıyor.

Hüseyin, yeniden yerleştirme çalışmalarının Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, başkentin modernizasyonunun vatandaşların haklarının ve onurunun korunmasıyla eş zamanlı yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve yeni yolların açılması kapsamında evleri yol güzergahlarında kalan aileler için Benadir Bölge Yönetimi tarafından 1058 arsanın satın alındığını aktaran Hüseyin, söz konusu arsaların etkilenen ailelere ücretsiz devredileceğini kaydetti.

Hüseyin, yeniden yerleştirme programının genişletileceğini, bu kapsamda Darussalam, Kahda ve Garasbaley ilçelerinde de yeni araziler satın alınarak başka ailelerin yerleştirileceğini bildirdi.

İnceleme sırasında Hüseyin'e Benadir Bölge Yönetiminin Sosyal İşler ve Farkındalıktan Sorumlu Vali Yardımcısı, Arazi Uyuşmazlıklarını Çözüm Komitesi Başkanı ve bölge yönetiminin bazı birim yöneticileri eşlik etti.

Öte yandan Somali Bayındırlık ve İskan Bakanlığının da Somali vatandaşları için 10 bin konut inşa edilmesini öngören bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

Son dönemde başkent Mogadişu'da kentin modernizasyonu ve yeni yolların açılmasına yönelik çalışmalar hız kazanırken, hükümet kentteki plansız yapılaşmaya yönelik çeşitli düzenleme ve projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA