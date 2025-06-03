Somali'de Kıtlık ve Çatışma: Mogadişu'daki Mülteci Kamplarındaki Zorlu Hayat

Somali'de Kıtlık ve Çatışma: Mogadişu'daki Mülteci Kamplarındaki Zorlu Hayat
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Somali'deki kıtlık ve çatışmalar nedeniyle başkent Mogadişu'daki mülteci kamplarında yaşayan Somalililer, zor yaşam koşullarıyla mücadelesini sürdürüyor. Elektrik, su ve temel ihtiyaçların karşılanamadığı kamplarda hastalık tehlikesi ve işsizlikle boğuşan insanlar, yardım bekliyor.

Ülkelerindeki kıtlık ve çatışmalar sebebiyle yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kalan Somalililer, başkent Mogadişu'daki kamplarda, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Terör örgütü Eş-Şebab'a bağlı silahlı gruplar ile merkezi hükümet güçleri arasında yıllardır devam eden çatışmalar ve ülkede yaşanan kuraklık sonucu ortaya çıkan kıtlık sebebiyle pek çok Somalili, yaşadıkları şehirleri terk ederek başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

AA muhabiri, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamplarda "zorlu yaşam şartlarını" görüntüledi.

Somali genelinde yaşayan milyonlarca düzensiz göçmen, savaşın artık son bulmasını ve kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşam mücadelesi verdiği, Mogadişu yakınlarındaki Al Hidaya başta olmak üzere mülteci kamplarının hemen hemen hiçbirinde elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri sağlanamıyor.

İnsanlar brandalar ile yapılan derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

Sokakların aşırı kirli olduğu bölgede, temiz suya erişim konusunda da büyük zorluk çekiliyor. Günlük hayatta kullanılan su çok uzak mesafelerden plastik bidonlarla taşınarak getiriliyor.

İşsizliğin had safhada olduğu kamplarda insanlar gıda, giyim ve temiz su gibi ihtiyaçlarını büyük oranda hayırseverlerin bağışları ile karşılayabiliyor.

Tifo, dizanteri, sarılık, kolera başta olmak üzere birçok salgın hastalık tehlikesi de bölgede kol geziyor. Sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı kamplarda çocuklar eğitim imkanlarından da yararlanamıyor.

Gıda ve temiz suya ve geçimlerini sağlayacakları paraya erişim konusunda yaşadıkları problemleri anlatan kamp sakinlerinden Maria Ger Muhammed, yaşamlarının çok zor olduğunu, hastalanmaları halinde ilaç alabilecek imkana bile sahip olamadıklarını dile getirdi.

Diğer bir kamp sakini Fatima Abdullah, mutfaklarının ve çoğu zaman pişirecek yemeklerinin dahi olmadığını söyledi.

Meryem Leyla ise gıda, su ve ilacın yanı sıra kampta eğitim imkanlarının olmadığını dile getirerek, eğitimin sağlanamadığını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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