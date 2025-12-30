İsrail'in Somaliland'i tanıması Mogadişu'da protesto edildi

İsrail'in, Somali'nin kuzeyinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'i tanımasına karşı Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Başkentteki Mogadişu Stadyumu'nda gerçekleştirilen gösteriye din adamları, kanaat önderleri, halk ozanları ile toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği gösteriye okul üniformalarıyla gelen öğrenciler başta olmak üzere 7'den 70'e çok sayıda kişi iştirak etti. Gösteri, Somalili din adamlarından Şeyh Şafi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Şeyh Şafi, Somali'nin yaklaşık 40 yıldır büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun, Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden eden ve hayatlarını karartan İsrail'in şimdi de ülkemizin birliğine saldırmasıdır." dedi.

Şeyh Şafi, "Kendisinin dahi tanınmadığı bir ortamda başkalarını tanıma girişimi, İsrail'in zulmünü açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Birlik çağrısı

Bir başka din adamı Ali Wajis de konuşmasında, "Ey Müslümanlar, hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin" ayetine atıfta bulunarak birlik çağrısı yaptı.

Sorunun Somaliland halkıyla ilgili olmadığını vurgulayan Wajis, "Somali birdir." diyerek konuşmasını tamamladı.

Buluşmaya katılan Şeyh Mahmud Bari ise güneşli bir günde bir araya gelmelerinin nedeninin, ülkenin birliğine ve Somali'ye olan bağlılıklarını göstermek olduğunu söyledi. Bari, "İsrail'in Somali topraklarında varlık göstermesine izin vermemiz mümkün değildir. Bugün Filistinli kardeşlerimize yaptıklarını biliyoruz." dedi.

Somalili halk ozanlarından Guure de İsrail'i kınayarak, "Bu topraklar bizimdir ve bunlardan vazgeçmeyeceğiz. İsrail'in İslam dünyasına karşı tutum sergilediğini görüyoruz." diye konuştu.

Somalili kanaat önderlerinden Haad ise "Ülkemizin bölünmesini istemiyoruz. Güney ve Kuzey'in barış içinde, kardeşçe yaşamasını arzuluyoruz." görüşünü paylaştı.

Halktan yoğun katılım

AA muhabirine konuşan katılımcılardan Ali Hüseyin, İsrail'in Filistin'de izlediği politikalar nedeniyle zaten tepkiyle karşılandığını belirterek, "Artık ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef almasıyla fiili bir tehdit haline gelmiştir." dedi.

Katılımcılardan Havva Yusuf da Somalili kadınların İsrail'in uygulamalarına sessiz kalmamak için sabahın erken saatlerinde buluşma alanına geldiğini söyledi. Yusuf, "Bugün ülkemizin bölünmesini kabul edersek, yarın başka bölgeler de ayrılmak isteyebilir. Bu durumda ortada bir ülke kalmaz." ifadelerini kullandı.

Genç katılımcılardan Abdülkadir Said ise "Büyük Somali hayali kurarken böyle bir durumun yaşanması kabul edilemez." diyerek, Somali'nin bölünmesinin ülkeyi uluslararası alanda zayıflatacağını vurguladı.

Program boyunca İsrail'in kararını kınayan sloganlar atılırken, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Katılımcılar, "Somali bölünemez" ve "Somaliland Somali'dir" sloganları attı.

Stadyum çevresi ve program alanında güvenlik güçlerinin geniş önlemler aldığı gözlendi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali hükümeti ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.