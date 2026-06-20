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Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
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Paraguay karşısında erken yenik duruma düşen A Milli Takım'da Arda Güler'in 13. dakikada kaçırdığı fırsat gündem oldu. Genç yıldız için "Aşırı heyecanlı" yorumları yapılırken gözler maçın kalan bölümüne çevrildi.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı.
  • Paraguay, maçın 65. saniyesinde Matias Galarza'nın golüyle öne geçti.
  • Arda Güler, 13. dakikada ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşu üstten auta çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 65. saniyesinde Matias Galarza'nın golüyle öne geçen Paraguay, milli takım karşısında erken avantaj yakaladı.

ARDA FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Golden sonra beraberlik için yüklenen ay-yıldızlı ekipte en net fırsatlardan biri Arda Güler'in önüne geldi. Karşılaşmanın 13. dakikasında ceza sahası çevresinde topla buluşan genç yıldızın vuruşu üstten auta çıktı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kaçan pozisyonun ardından futbolseverler sosyal medyada Arda Güler hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı taraftarlar genç futbolcunun maçın baskısını hissettiğini belirtirken, "Arda Güler'in kendine gelmesi lazım, aşırı heyecanlı" yorumları dikkat çekti.

GÖZLER GENÇ YILDIZDA

Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en büyük kozlarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in kalan dakikalardaki performansı merakla bekleniyor. Milli futbolseverler, genç yıldızın takımını yeniden oyuna ortak edecek hamleleri yapmasını umut ediyor.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer Erden:

Kerem olduğu sürece hiçbir maçı kazanamayız

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Haber YorumlarıMesut Bayır:

Rakio 10 değil 9 kişi de kalsa bu futbolla zor yeneriz. Kerem aktürkoglunun özelliği ne anlamış değilim. Merih de iq 70-80 . Defans evlere şenlik. Can neden oynamıyor. Be bu maç Yunus un maçı değil. Sevgiler.

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