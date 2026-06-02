Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 militan etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), uluslararası ortaklarla Orta Şabel ve Hiran bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Eş-Şebab örgütüne mensup 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda üst düzey bir örgüt mensubunun da öldürüldüğü belirtildi.

NISA tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Orta Şabel bölgesinin Masajid Cali Gaduud bölgesi ile Hiran'ın Buq-aqable bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, NISA'ya bağlı istihbarat birimlerinin, Masajid Cali Gaduud'un yaklaşık 3 kilometre güneyinde örgüte ait bir noktayı tespit ettiği anlatılarak, söz konusu bölgede yaklaşık 70 silahlı örgüt mensubunun toplandığı ve Orta Şabele'de güvenliği bozmayı hedefleyen saldırılar planladığı kaydedildi.

Hedefin doğrulanmasının ardından NISA ve uluslararası ortaklar tarafından düzenlenen hava operasyonunda 23 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Hiran'ın Buq-aqable bölgesinde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 6 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, öldürülenler arasında "Cabdi Mudallib" olarak bilinen ve Hiran'daki örgüt faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilen Abdirahman isimli üst düzey bir örgüt mensubunun da bulunduğu belirtilerek, söz konusu kişinin Bulo-burde ve Jalalaqsi ilçelerinde sivillere yönelik saldırılar ile zorla para toplama faaliyetlerinde rol aldığı öne sürüldü.

NISA, operasyonların Eş-Şebab'a karşı yürütülen mücadele kapsamında sürdüğünü belirterek, halkı güvenlik tehditleri konusunda kurumla işbirliği yapmaya çağırdı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
