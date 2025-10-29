Somali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Haberler

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamındaki program, İstiklal Marşı ve Somali milli marşının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın altını çizen Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle başlayan işbirliğinin; kalkınma, güvenlik, eğitim ve insani yardım alanlarında güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Alper Aktaş, iki ülkenin "zor zamanlarda birbirine en çok destek veren kardeş ülkeler" olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz gökyüzündedir." dedi.

Aktaş, konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak tamamladı.

" Türkiye, halkımızın refahının artırılmasında büyük katkı sağladı"

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak nitelendirerek, Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Başbakan Barre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı ziyaretin Somali'nin dünya gündemine taşınmasında önemli rol oynadığını belirterek, " Türkiye, devlet kurumlarımızın yeniden inşasında ve halkımızın refahının artırılmasında büyük katkı sağladı." dedi.

Türkiye'nin altyapı projeleriyle Somali halkını birbirine bağladığını kaydeden Barre, sağlık ve mühendislik başta olmak üzere birçok alanda insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Barre, güvenlik, ekonomi, altyapı ve eğitim alanlarında devam eden işbirliğinin iki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıdığını dile getirdi.

Resepsiyonda, Türkiye mezunu Abdülkadir Foore tarafından "Somalili Kimdir?" adlı şiirin Somaliceden Türkçeye çevrilmiş hali seslendirildi ve davetlilerden büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Somali hükümetinden bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, Türkiye mezunu Somalili gençler ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Tören sırasında alanı selamlayan ATAK helikopterleri de dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
