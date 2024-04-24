Mogadişu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına çok sayıda davetli katıldı. Kutlamada çocuklara şeker, oyuncak ve balon dağıtıldı. Hastanenin Başhekimi Aşır Eraslan, 23 Nisan'ın Türkiye ve tüm dünya çocukları için önemli olduğunu vurgulayarak, bu günü coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen kutlama programına, çok sayıda davetli katıldı.
Kutlamada çocuklara şeker, oyuncak ve balon dağıtıldı.
Hastanenin Başhekimi Aşır Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın Türkiye ve tüm dünya çocukları için önemli olduğunu vurgulayarak, bu günü coşkuyla kutladıklarını belirtti.