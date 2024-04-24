Somali'nin başkenti Mogadişu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen kutlama programına, çok sayıda davetli katıldı.

Kutlamada çocuklara şeker, oyuncak ve balon dağıtıldı.

Hastanenin Başhekimi Aşır Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın Türkiye ve tüm dünya çocukları için önemli olduğunu vurgulayarak, bu günü coşkuyla kutladıklarını belirtti.