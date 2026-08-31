Haberler

Somali Başbakanı Doha'da Katarlı yetkiliyle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Katar Başbakan Yardımcısı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya gelerek ortak ilgi alanları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmeye iki ülkeden üst düzey askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Barre, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ortak ilgi alanına giren konular ile bunların geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantıya iki ülkeden çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkili katıldı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Milli antrenörün öldürüldüğü anlar kamerada
Türk turist Roma'da hayatının şokunu yaşadı

Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha
Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia yolculuğu böyle başlamış
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler