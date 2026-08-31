Somali Başbakanı Doha'da Katarlı yetkiliyle görüştü

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Barre, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ortak ilgi alanına giren konular ile bunların geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantıya iki ülkeden çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkili katıldı.

Kaynak: AA