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Soma'daki Maden Kazasında Ölen İşçinin Kimliği Belirlendi

Soma'daki Maden Kazasında Ölen İşçinin Kimliği Belirlendi

Güncel Haberler

Manisa'nın Soma ilçesinde linyit maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin kimliği belirlendi. Olayda yaralanan 3 işçinin tedavisi devam ediyor.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde linyit maden ocağında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin Feyyiz Acar olduğu öğrenildi. Olaydan yaralı kurtarılan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Devlet Hastanesi'nde yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Serkan ÖZDEMİR / SOMA, (Manisa),-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Manisa Soma Güncel Haberler

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