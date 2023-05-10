Soma'daki Maden Kazasında Ölen İşçinin Kimliği Belirlendi
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Manisa'nın Soma ilçesinde linyit maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin kimliği belirlendi. Olayda yaralanan 3 işçinin tedavisi devam ediyor.
ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Manisa'nın Soma ilçesinde linyit maden ocağında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin Feyyiz Acar olduğu öğrenildi. Olaydan yaralı kurtarılan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Devlet Hastanesi'nde yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Serkan ÖZDEMİR / SOMA, (Manisa),-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel