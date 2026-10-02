Haberler

Soma'daki göçükte 5 madenci öldü, Birleşik Metal-İş kamulaştırma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma'daki göçükte 5 madenci öldü, Birleşik Metal-İş kamulaştırma çağrısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik'e ait ocakta meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti. Birleşik Metal İşçileri Sendikası, olayın ardından madenlerin kamulaştırılması ve özelleştirme ile taşeronlaştırmaya son verilmesi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "301 sınıf kardeşimizi yitirdiğimiz Soma Katliamı'nın ardından hiçbir şey değişmedi. Madenler kamulaştırılmalı, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına son verilmelidir" çağrısında bulundu.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait ocakta meydana gelen göçükte, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası yönetici ve üyelerinden 5 madencinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Ömer Karakaya, İsa Olcay, Halit Ersay, Kerim Ören ve Ramazan İnce'nin ailelerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm işçi sınıfına başsağlığı dilendi.

Soma'da 2014 yılında yaşanan maden faciasına değinilen ve mevcut çalışma koşullarına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"301 sınıf kardeşimizi yitirdiğimiz Soma Katliamı'nın ardından hiçbir şey değişmedi. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıyla işçilerin yaşamını sermayenin kar hırsına teslim eden düzen sürüyor. Üretim zorlaması, denetimsizlik ve cezasızlık nedeniyle madenlerde ve diğer işyerlerinde işçi kardeşlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan işveren, denetim görevini yerine getirmeyen kamu kurumları ve işçinin canını hiçe sayan hükümet bu katliamdan sorumludur. İmbat Madencilik'te yaşanan bu katliamın tüm sorumluları ortaya çıkarılmalı ve yargı önünde hesap vermelidir. Madenler kamulaştırılmalı, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına son verilmelidir. İşçilerin yaşamını koruyacak önlemler derhal alınmalı, etkin kamu denetimi sağlanmalı ve cezasızlığa son verilmelidir.Metal işçileri olarak, maden işçisi kardeşlerimizle birlikte bu katliamın hesabını soracağız. İş cinayetlerine ve cezasızlığa karşı omuz omuza mücadelemizi büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

Evinden 3 metrelik altın yaldızlı tomar çıktı! Tevrat olabilir
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 336 milyon TL'lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer'in 'olur'ları mercek altında

Mersin'de 336 milyonluk yolsuzluk dosyası! Başkan'ın olurları mercekte
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından

Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de promosyonlardan
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

Kaçırılıp darbedilen iş insanından acı haber
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf