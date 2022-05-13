Soma'da Ölen Madenciler Anıldı. Madenci İdris Sarıkaya: "Soma'da İşler 'Hadi Hadiciliğe' Döndü"

SOMA, MANİSA (ANKA) - Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci, facianın sekizinci yıl dönümünde anıldı. Geçirdiği maden kazasında iki ayağını kaybeden İdris Sarıkaya, Soma'daki anmada, " Soma'da 301'e bir grup iyileştirmeler yapıldı ama Soma'daki madencilik sektöründe işler yine aynı sistemde 'hadi hadiciliğe' dönmüştür" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan maden faciasında ölen 301 madenci, facianın sekizinci yıl dönümünde anılıyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası, bugün Soma'da yürüyüş düzenledi. "301'i unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açılan yürüyüş, Hükümet Meydanı'nda sonlandı. Yürüyüş sırasında "Soma'yı unutma, unutturma, işçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganı atıldı.

Anmaya katılan, DİSK'e bağlı Nakliyat- İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Burada önlem alınmadan, kar hırsıyla katliam gerçekleşmiş durumda" diyerek facianın sorumlusunun patronlar olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, katliamın diğer iki sorumlusunun ise "sarı sendikacılık ve siyasi iktidar" olduğunu savunarak, "Tüm dünya halklarının devrimci önderi Che'in dediği gibi, bizim yaklaşımımız, bir tek işçinin yaşamı tüm patronların, tüm sermayedarların servetinden daha değerlidir. 'Bu, işin fıtratında, kaderinde vardır' diyerek katliam meşrulaştırılamaz" diye konuştu.

PTT-SEN Genel Başkanı Halit Büyük de tazminatını alamayan madenciler için mücadele ederken Ankara'dan Soma'ya dönüş sırasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve sendika üyesi Ali Faik İnter'i anarak, "Bugün ülkenin her tarafında bütün işçiler mağdur ediliyor. Sermaye ile hükümet, kol kola, işçiye her türlü zulmü yapıyor. Bu, kaza değil katliamdır. Devlet büyüklerini kınıyorum. İşçilerin haklarını verin. Mağdur olanların tazminatlarının ödemelerini yapın. Emeklilerin emekli ödemelerinde iyileştirmeler yapın" dedi.

"SOMA'DA İŞLER 'HADİ HADİCİLİĞE' DÖNDÜ"

Geçirdiği maden kazasında iki ayağını kaybeden İdris Sarıkaya ise haklarını alabilmek için ölümü göze aldıklarını söyledi. Sarıkaya, milletvekillerine seslenerek şöyle konuştu:

"Biz, bu yolda öldük ama geri dönmedik. Ama siz sayın milletvekilleri, grup başkanvekilleri, bize verdiğiniz sözlerden döndünüz. Hiç kusura bakmayın. Bugün dünya, yarın ahiret. Sizin ayağınıza, tutmayan ayağımla, görmeyen gözle, duymayan kulakla defalarca kar, kış demeden geldik. Bizim, sizin ayağınıza kaç defa daha gelmemiz gerekiyor, bizim haklarımızın verilmesi için? Soma'da 301'e bir grup iyileştirmeler yapıldı ama Soma'daki madencilik sektöründe işler yine aynı sistemde 'hadi hadiciliğe' dönmüştür."

"HİÇ YASIMIZI TUTAMADIK"

Soma katliamında babasını ve yakınlarını kaybeden Nagihan Yılmaz da anmada yaptığı konuşmada şunları belirtti:

"13 Mayıs'ta babamızı kaybeden çocuklarız. Mücadelemiz ilk günden başladı fakat biz hiç yasımızı tutmadık. Tutmaya hiç zamanımız olmadan Akhisar Ağır Ceza'da, her sabah kalktık, bir gün, iki gün değil aylarca, yıllarca hukuk mücadelesi verdik. Mahkemede bizi kışkırttılar. Patronlar hep haklı gösterildi. Onlar hep haklıydı, biz hakkımızı aramak istedik. Bayıldık, çok zor zamanlar yaşadık. Bağırdık, çağırdık, neler yaşadık… Biz, mücadelemizi dimdik verdik o salonda. Fakat araya zaman attılar, zaman geçirdiler vs. Sonuç ne oldu? Sekiz gün oldu, biz mücadelemizi vermemize rağmen. Hala da veriyoruz, daha da vereceğiz."