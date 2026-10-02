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Soma'da göçükte 5 işçi öldü, Maden İşçileri Sendikası süreci takip edecek

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Soma'da göçükte 5 işçi öldü, Maden İşçileri Sendikası süreci takip edecek
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi sayısı 5'e yükseldi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, göçük altında kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Yaşanan bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer faciaların bir daha yaşanmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükseldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükte, ?sabah saatlerine kadar umutla ve aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından, göçük altında kalan işçilerden Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Daha önce kaybettiğimiz canlarımızla birlikte yüreğimizdeki bu büyük acı, maalesef katlanarak artmıştır. ?Hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm maden emek camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer faciaların bir daha yaşanmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. ?Başımız sağ olsun"

Kaynak: ANKA
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