Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek, Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi
Ordu'da yeni doğan bir bebek, solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle Korgan Devlet Hastanesi'nden Samsun'daki özel bir hastaneye ambulans helikopterle gönderildi.
Ordu'da solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi.
Korgan Devlet Hastanesi'nde yeni dünyaya gelen bebeğin solunum sorunu yaşaması nedeniyle Samsun'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Bebeğin Samsun'un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye gönderilmesi kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.
İlçe stadyumuna inen ambulans helikopter, bebeği alarak hastaneye götürmek üzere havalandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel