Haberler

Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek, Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi

Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek, Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yeni doğan bir bebek, solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle Korgan Devlet Hastanesi'nden Samsun'daki özel bir hastaneye ambulans helikopterle gönderildi.

Ordu'da solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi.

Korgan Devlet Hastanesi'nde yeni dünyaya gelen bebeğin solunum sorunu yaşaması nedeniyle Samsun'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bebeğin Samsun'un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye gönderilmesi kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

İlçe stadyumuna inen ambulans helikopter, bebeği alarak hastaneye götürmek üzere havalandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.