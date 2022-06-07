SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu - Haberler

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu TEKİRDAĞ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. TEKİRDAĞ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. SOLOTÜRK'ün Rumeli İskelesi üzerindeki uçuşunu izleyenler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin, Tekirdağ sahilinde Kiraz Festivalinde yapacağı gösterinin prova uçuşu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Prova uçuşunu izleyen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK, 56'ncı Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Tekirdağ sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel Tekirdağ Rumeli Güncel Haberler

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