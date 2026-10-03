SOLOTÜRK, Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır Surları üzerinde uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, merkez Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve İçkale yerleşkesi üzerinde uçtu.

F-16 ile gerçekleştirilen gösteride, yüksek hızda ve alçak irtifada yapılan akrobatik manevralar, keskin tırmanışlar ve dalışlar izleyicileri hayran bıraktı.

Vatandaşlar, akrobatik hareketlerle??????? unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Vali Murat Zorluoğlu, gazetecilere, Diyarbakır'ın çok güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi.

SOLOTÜRK'ün kentte muhteşem bir gösteri yaptığını dile getiren Zorluoğlu, coşku, heyecan ve gururla gösteriyi takip ettiklerini belirtti.

Özellikle çocuk ve gençler için çok özel bir gösteri olduğunu anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes adeta nefesini tutarak yarım saat süren bu gösteriyi takip etti. Büyük bir kalabalık burada toplandı ve herkesi çok mutlu eden, gururlandıran ve heyecanlandıran muhteşem bir gösteri izledik. Türk Hava Kuvvetlerimizle gurur duyduk. Pilotlarımızla gurur duyduk. Diyarbakır bu vesileyle TEKNOFEST'in de bir parçası olarak özel ve unutulmayacak bir güne imza atmış oldu. Her bir ferdimizin çocuğunun da böyle başarılı bir kariyer sahibi olabileceğine de işaret edilmiş oldu. Çünkü bu pilotlarımız kendi evlatlarımız. Dolayısıyla Diyarbakırlı çocuklar ve gençler de 15-20 sene sonra burada bu gösterileri yapabilirler. Bu gösteri bu inancı, bu güveni onlara vermiş oldu."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da güzel bir gösteriye tanıklık ettiklerini söyledi.

Ensarioğlu, "Bir taraftan hava kuvvetlerimizin gücünü diğer taraftan üstün başarılarını izledik. Hem eğlendik hem de gururlandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA