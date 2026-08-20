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SOLOTÜRK, Arhavi'de Gösteri Uçuşu Yaptı

SOLOTÜRK, Arhavi'de Gösteri Uçuşu Yaptı
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişi tarafından izlenen gösteride, timin akrobatik hareketleri ilgiyle takip edildi. Festival, 23 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İlçede organize edilen 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri uçuşunu binlerce kişi takip etti.

Gösteri uçuşunu izlemek için ilçe sahilinde bir araya gelenler, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Arhavi Belediyesince organize edilen festival çerçevesinde 23 Ağustos'a kadar kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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