Sol Parti'den Saldırı Tepkisi: Partimiz Talibancı Şeriat Düzenine Karşı Laiklik, Demokrasi ve Özgürlük Talebi ile Siyasal Çalışmasını Sürdürmektedir

Sol Parti Ankara İl Örgütü, Keçiören ilçe binasına yapılan gerici saldırıya karşı tepkilerini dile getirerek laiklik, demokrasi ve özgürlük taleplerini sürdüreceklerini açıkladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıya karşı bir halk yürüyüşü düzenleyecekleri belirtildi.

(ANKARA) - Sol Parti Ankara İl Örgütü, partinin Keçiören ilçe binasına dün gece yapılan saldırıya ilişkin, "Şeriat sevdalısı bir avuç grup gece saatlerinde Keçiören ilçe binamıza ve Çankaya'daki pankart çalışmamıza saldırıda bulunmuştur. Partimiz Türkiye'nin dört bir yanında Talibancı şeriat düzenine karşı laiklik, demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük talebi ile siyasal çalışmasını sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Sol Parti Ankara İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Keçiören ilçe binamıza dün gece gericiler tarafından yapılan saldırıya karşı Halk Yürüyüşü'nde buluşuyoruz. Şeriat sevdalısı bir avuç grup gece saatlerinde Keçiören ilçe binamıza ve Çankaya'daki pankart çalışmamıza saldırıda bulunmuştur. Partimiz Türkiye'nin dört bir yanında Talibancı şeriat düzenine karşı laiklik, demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük talebi ile siyasal çalışmasını sürdürmektedir. Geri adım atmak yok! Laiklik mücadelemizi en güçlü şekilde bulunduğumuz her yerde yükselteceğiz. ABD güdümlü tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz."

