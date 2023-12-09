SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen hakkında yedi yıl boyunca yaptığı konuşma ve yazıları gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

GÜNEY ÜLGER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen hakkında yedi yıl boyunca yaptığı konuşma ve yazdığı yazıları gerekçe göstererek soruşturma başlattı. İşleyen, "Onların, yedi yıl geriye giderek 80 sayfa bir raporla ortaya koydukları her an ile gurur duyduğumuzun herkesin bilmesini isteriz. Çünkü bu mücadelemiz ülkeyi bir avuç sömürücünün, soyguncunun eline teslim etmeme mücadelesi. Bu soruşturmanın kendisi bile mücadelemizin ne kadar haklı olduğunun yeni bir ispatından başka bir şey değildir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen'in son yedi yılda yaptığı konuşma ve yazdığı yazıları gerekçe göstererek soruşturma başlattı. "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamakla" suçlanan İşleyen, ifadesini verdi.

İşleyen ve avukatı Gizem Özden, soruşturmayı; ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Soruşturma kapsamında, hakkında hazırlanan 80 sayfa rapordaki her andan gurur duyduğunu belirten İşleyen, şunları söyledi:

"BU SORUŞTURMA SOL PARTİ'NİN MÜCADELESİNE İLİŞKİN BİR SORUŞTURMADIR"

"Bu soruşturma şahsıma yönelik bireysel soruşturma olmanın ötesinde parçası olduğum, Sözcülük görevini yürüttüğüm SOL Parti'nin mücadelesine ilişkin bir soruşturmadır. SOL Parti, AKP'ye karşı mücadelenin onurunu taşıyan bir parti. Devrimci mücadelenin 50 yıllık birikiminin onurunu taşıyan bir parti.

"HER ANINDAN GURUR DUYDUĞUMUZU HERKESİN BİLMESİNİ İSTERİZ"

Onların 7 yıl geriye giderek 80 sayfa bir raporla ortaya koydukları her an ile gurur duyduğumuzun herkesin bilmesini isteriz. Çünkü bu mücadelemiz ülkeyi bir avuç sömürücünün, soyguncunun eline teslim etmeme mücadelesiydi. Bu mücadelemiz memlekete sahip çıkma; onu parsel parsel satanlara, birikimlerini elden çıkaranlara, yerli yabancı tekellere peşkeş çekenlere bir karşı duruştu. Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının geleceğini çalan, onlar üzerindeki faşist baskılara karşı bir duruştu. Mücadelemiz emekçileri sürükledikleri sefalete ve açlığa karşı bir mücadeleydi. Bunun tamamının elbette arkasındayız.

"MÜCADELEMİZİN NE KADAR HAKLI OLDUĞUNUN YENİ BİR İSPATINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bu soruşturmanın kendisi bile mücadelemizin ne kadar haklı olduğunun yeni bir ispatından başka bir şey değildir. Kararlılığımız devam edecek, elbette ki ülkenin emekçilerinin, ezilenlerinin haklarını ve geleceğini kazanma mücadelesini ileri taşıyacağız. AKP'nin şimdi yukarıdan aşağıya bütün bir toplumu baskılayarak rejimi derinleştirme çabaları karşısında onların saldırdığı her mevziiyi bir direniş mevziisine çevirerek mücadelemiz devam edecek. Bu tür soruşturmalar bizim kararlılığımızı pekiştirir, mücadelemizin haklılığını ortaya koyar. Mücadeleye devam."

Dosya içeriğinde suç olarak gösterilen eylemlerin suç unsuru taşımadığını söyleyen İşleyen'in avukatı Gizem Özden ise soruşturma hakkında şunları söyledi:

"Müvekkil hakkında terör savcısı bir soruşturma başlatmış, bu soruşturma dosyası ayrılarak özel soruşturma bürosuna gönderilmiştir. Müvekkil bu kapsamda Cumhurbaşkanına hakaret ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamalarından ifadesini vermiştir.

Suçlamaların neredeyse tamamı iktidarın politikalarını teşhir eden açıklama ve konuşmaları içeriyor. Dosya içeriğinde suç olarak gösterilen hiçbir eylem suç unsuru taşımıyor. Başlatılan soruşturma ile yalnızca Önder İşleyen'i değil esasen SOL Parti'nin politikalarını, eylemlerini yargılamak istiyorlar. Soruşturmanın 7 yıllık bir süreci kapsadığı da göz önüne alınırsa zorlama şekilde suç yaratmaya çalışarak SOL Parti'nin siyasi faaliyetlerini engellemek istiyorlar. Adeta siyasi hiçbir faaliyet yürütme, sessiz sedasız bir köşede dur diyorlar."