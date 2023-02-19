Sol Parti Myk Üyesi Ozan Sürer: Tüm Halkımızı, Depremzede Yurttaşlarımızla Dayanışma İçin Seferberliğe Çağırıyoruz

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ozan Sürer, deprem bölgesi Malatya’da, “Depremin birçok etkisinin olduğu kentlerde dayanışma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Tüm halkımıza, depremzede yurttaşlarımızla dayanışma duygularımızı ifade etmek üzere seferberlik talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz” dedi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ozan Sürer, deprem bölgesi Malatya'da, "Depremin birçok etkisinin olduğu kentlerde dayanışma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Tüm halkımıza, depremzede yurttaşlarımızla dayanışma duygularımızı ifade etmek üzere seferberlik talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana iki büyük deprem sonrası Malatya'da da dayanışma faaliyetleri yürüten SOL Parti, tüm halka dayanışma faaliyetlerine destek olma çağrısı yaptı. SOL Parti MYK Üyesi Ozan Sürer, şunları söyledi:

"Depremin en ağır yaşandığı kentlerden biri olan Malatya'dayız. Kötülük düzeni, tüm toplumun üzerine bir karabasan gibi çökmüştü. Artık bu karabasanın yıkıntıları altındayız. SOL Parti olarak, devrimciler olarak, elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, ülkenin dört bir yanındaki seferberlik duygusuyla halkımızın yaralarına bir nebzede olsa merhem olabilmek için Malatya'dayız.

Depremin birçok etkisinin olduğu kentlerde dayanışma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Malatya'nın Paşaköşkü mahallesindeyiz. Dayanışma merkezi oluşturduk. Aynı zamanda köylere yardımlarımızı, dayanışma duygularımızı iletmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hala çok büyük eksiklikler söz konusu. Dolayısıyla tüm halkımıza, depremzede yurttaşlarımızla dayanışma duygularımızı ifade etmek üzere seferberlik talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz."