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Sol Parti, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya tepki gösterdi

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Sol Parti, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya tepki gösterdi
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Sol Parti, Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun diledi. Parti, öğrenci ve öğretmenlerin kendini güvende hissetmediğini belirterek eğitim sistemindeki çürümeye dikkat çekti.

(ANKARA) - Sol Parti'den Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ama artık yeter. Bugün öğrenciler de öğretmenler de sınıfta, okulda ve sokakta kendini güvende hissetmiyor. Maraş'tan Siverek'e, şimdi de Manisa'ya uzanan saldırıları yalnızca birkaç kişinin bireysel eylemi olarak görmek, eğitim sisteminin ve toplumun içine sürüklendiği çürümeyi görmezden gelmektir" denildi.

Sol Parti'den Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim emekçilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama artık yeter. Bugün öğrenciler de öğretmenler de sınıfta, okulda ve sokakta kendini güvende hissetmiyor. Maraş'tan Siverek'e, şimdi de Manisa'ya uzanan saldırıları yalnızca birkaç kişinin bireysel eylemi olarak görmek, eğitim sisteminin ve toplumun içine sürüklendiği çürümeyi görmezden gelmektir.

AKP iktidarı eğitim sistemini yıllardır eşitsizlik, piyasalaşma ve tarikatlaşma üzerinden yeniden şekillendiriyor. Parası olanın nitelikli eğitime ulaşabildiği, yoksul halk çocuklarının ise ya geleceksizliğe ya da MESEM'ler üzerinden ağır sömürü koşullarına terk edildiği bir düzen yaratıldı. Bu düzen gençleri geleceksiz bırakırken, ortaya çıkan boşluğu bir yandan çeteler ve uyuşturucu ağları, diğer yandan tarikatlar ve cemaatler dolduruyor. Eğitim sistemi çocuklarımızın geleceğini korumak, eşit fırsatlar yaratmak ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak yerine; giderek daha fazla piyasanın, sermayenin ve tarikatların ihtiyaçlarına göre biçimlendiriliyor.

Buna razı değiliz, bu düzen değişecek. Eğitim bir ayrıcalık değil, kamusal bir hak olacak. Özel okul merkezli eğitim düzenine son verilecek; eğitim her düzeyde parasız, eşit, laik ve bilimsel hale getirilecek. Patronlar, tarikat ve cemaatler eğitim sisteminden kovulacak. Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği piyasanın, sermayenin ve tarikatların insafına bırakılamaz. Tarikatların ve sermayenin emrindeki bir çalışan olarak bakanlık koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin artık istifa."

Kaynak: ANKA
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