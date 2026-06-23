Sol Parti'den Gözaltılara Tepki: "Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya Teslim Etmek İçin Hazırlık Yapıyorlar"

(ANKARA) - Sol Parti'den yapılan açıklamada, Ankara'da NATO zirvesi öncesi yapılan gözaltılara tepki gösterilerek, " Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya teslim etmek için hazırlık yapıyorlar. Bu, sembolik bir devir değildir. İktidarda kalabilmek için ülkemizin geleceğini haydutlara teslim ediyorlar, izin vermeyeceğiz" denildi.

Sol Parti'nin sosyal medya hesabından "Burası ABD ve NATO cumhuriyet değildir" başlığı ile yapılan açıklamada, Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan gözaltılara tepki gösterildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO Zirvesi öncesinde Ankara, fiilen OHAL koşullarına sokularak büyük bir abluka altına alınıyor. 13 günlük yasaklarla barışçıl protesto hakkı ve demokratik özgürlükler askıya alınıyor. Gözaltılar ve tutuklamalarla bütün kent ve ülke terörize edilmeye çalışılıyor. Hak arayan öğretmenler, NATO'yu protesto eden yurtsever öğrenciler acımasızca saldırılara maruz kalıyor. Haydut Trump ve katil NATO'nun kanlı planları için milyarlarca dolar harcanıyor; havaalanları ve yollar yapılıyor, geçiş güzergahlarındaki evler boyanıyor."

Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya teslim etmek için hazırlık yapıyorlar. Bu, sembolik bir devir değildir. İktidarda kalabilmek için ülkemizin geleceğini haydutlara teslim ediyorlar, izin vermeyeceğiz.

"ABD'YE VE NATO'YA KARŞI DURMAK MONARŞİYE KARŞI DURMAKTIR"

ABD'den aldıkları güçle, sınırsız zorbalık ve operasyonlarla fiilen seçimsiz ve muhalefetsiz bir gerici monarşik rejim ülkeye dayatılıyor. Türkiye'nin ABD'nin Orta Doğu'daki ileri karakolu ve askeri üssü olması için yeni NATO üsleri kurma kararları alıyorlar. Toplumsal desteğini kaybetmiş, çürümüş iktidar ayakta kalabilmek için tam bir teslimiyet ve acziyet içindedir. Ama buna teslim olmayan ve olmayacak milyonların olduğunu biliyoruz. CIA operasyonlarıyla kurdurulmuş, BOP eş başkanlığı süreçleriyle şekillendirilmiş bu gerici rejimin ülkemizi yeni felaketlere sürüklemesine hep birlikte karşı duracağız. ABD'ye ve NATO'ya karşı durmak, monarşi dayatmasına karşı durmaktır. Bu mücadele; demokratik, bağımsız ve özgür bir ülke için mücadele eden hepimizindir.

7-8 Temmuz 2026, 6. Filo önünde secdeye duranların teslimiyet tarihinin yeni bir eşiğidir. Antiemperyalist bir kurtuluş savaşıyla kurulmuş Cumhuriyet'in kuşatılmasında yeni bir adımdır. Bu kara güne teslim olmayacağız. Bu ülkenin bağımsızlık onurunu savunacağız. Başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki demokrat, ilerici ve yurtsever milyonlar bunu gösterecektir. Ülkemizin emperyalistlerin ayaklarının altına serilemeyeceğini göreceksiniz. 6.Filo'yu denize dökenlerin yarattığı antiemperyalist, yurtsever bilinçle bu halkın ayağa kalktığını göreceksiniz."

Kaynak: ANKA