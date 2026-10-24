Söke'de motosiklet sürücüsü hastanede öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Söke'de motosiklet sürücüsü hastanede öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde Eren A. idaresindeki 48 AOH 902 plakalı motosiklet ile Y.B'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA