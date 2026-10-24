Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Söke'de motosiklet sürücüsü hastanede öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke'de motosiklet sürücüsü hastanede öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Söke'de motosiklet sürücüsü hastanede öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi'nde Eren A. idaresindeki 48 AOH 902 plakalı motosiklet ile Y.B'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın