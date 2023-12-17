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Söke'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde, aynı istikamete giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, aynı istikamete giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Söke- Bağarası karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan İsmet Yılmaz idaresindeki 09 RS 901 plakalı otomobil ile Neşet Yıldız yönetimindeki 09 S 6161 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yoldan çıkarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler İsmet Yılmaz ve Neşet Yıldız ile birlikte otomobillerde bulunan Tuğba Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Hüseyin Yıldız, Gamze Nur Türkyımaz ve Tarkan Yıldız ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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