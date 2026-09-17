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'Sokaklar Güvende' operasyonunda 27 şüpheli adliyede

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'Sokaklar Güvende' operasyonunda 27 şüpheli adliyede
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MUĞLA'da, 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'da, 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

Menteşe ilçesinde, kırmızı bültenle aranan Orhan Karafoğlu'nun elebaşılığındaki suç örgütünün, yaşı küçük kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptırdığı, örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Fethiye'de ise silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, azmettirici konumunda bulunduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Bodrum'da faizle borç veren, borçlarını nitelikli yağma yoluyla tahsil eden ve arsa sahiplerini imar açılacak vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik tespitlerde bulunuldu.

Marmaris'te ruhsatsız silah temin ederek bu silahlarla asayişe müessir olaylara karışan, Milas'ta ise sanal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüpheliler belirlendi.

Tüm bu tespitlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, KOM ve Özel Harekat şubelerinde görevli polisler, Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde 14 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 42 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edilirken, 15'inin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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