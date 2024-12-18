Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri

Şanlıurfa'da yapıldığı belirtilen bir sokak röportajında skandala imza atıldı. Terör örgütü propagandası yapan genç, sözde Kürdistan'ı savundu.

"İSTANBUL DA KÜRDİSTAN'A DAHİL"

Genç kız, "Bu topraklar Türklerin değil Kürtlerindir. Adı da Kürdistan'dır. Hatta İstanbul da Kürdistan'a dahildir." dedi. Videoya sosyal medyada tepkiler yağdı.