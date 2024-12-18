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Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri

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Şanlıurfa'daki bir sokak röportajında bir genç Kürdistan propagandası yaptı. Söz konusu röportajda genç, "Bu topraklar Türklerin değil Kürtlerindir. Adı da Kürdistan'dır. Hatta İstanbul da Kürdistan'a dahildir." şeklinde skandal sözler sarf etti.

Şanlıurfa'da yapıldığı belirtilen bir sokak röportajında skandala imza atıldı. Terör örgütü propagandası yapan genç, sözde Kürdistan'ı savundu.

"İSTANBUL DA KÜRDİSTAN'A DAHİL"

Genç kız, "Bu topraklar Türklerin değil Kürtlerindir. Adı da Kürdistan'dır. Hatta İstanbul da Kürdistan'a dahildir." dedi. Videoya sosyal medyada tepkiler yağdı.

Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Al iceri all all

Yorum Beğen253
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Haber YorumlarıCaglar topcu:

Emniyet Kapısını Çalınca Ölürüm Türkiyemi Bağıra Bağıra Söyler

Yorum Beğen176
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Haber YorumlarıArslaner:

Komik :)

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıKASIM Sunar:

zorunuza gidince hemen küfür

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme150
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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

yarın kesin çark eder bu

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıYavuz:

Siyonistlerin teşeronları…

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıKuscubasi:

Bunkarı bilinçli haber yapıyorlar. Sizler bu neyüdüğü belirsize hakaret ederken bunu haber yapanlar asıl amacına ulaşıyor. Asıl amaç bilinçaltıana işlemek. Sıradanlaştırmak. Kabullendirmek. Amacınıza ulaşamayacaksınız

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıB Cem Koçak:

doktorlar kendi haline bırakın halusilasyon görüyor demiş

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSerdar Ozdemir:

???????? ey allahım hayaller paris ama en sonunda hayaller perişan

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAdem Varlı:

gençlerin. akıllarını nasıl da bulandırıyor lar yazıkya

Yorum Beğen51
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