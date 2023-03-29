Sokak röportajında muhalefet liderlerine skandal tehdit! Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama geldi

Batman'da gerçekleştirilen sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir şahsın muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videodaki skandal ifadeler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." paylaşımında bulundu.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, bugün Batman'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında kullanılan skandal ifadeler sosyal medyada infial yarattı.

MUHALEFET PARTİLERİNE HAKARETLERDE BULUNDU

Kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişi, muhalefet partilerine hakaretlerde bulundu. Röportaj sırasında küfürler de savuran şahıs "Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir" diyerek muhalefet partilerine oy veren vatandaşları da hedef aldı.

"BİZ HİZBULLAHÇIYIZ" DİYE BAĞIRDI

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan şahıs, "Cihata hazırız, kafalarını keseriz" cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda "Biz Hizbullahçıyız" diye bağırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: DERHAL GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Skandal ifadelerle dolu röportaj büyük tartışma yaratırken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.