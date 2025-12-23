Haberler

Ordu'da sokak köpeklerinin saldırdığı karaca öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı karaca, olayın güvenlik kamerasına yansımasıyla birlikte hayatını kaybetti. Mahalleli durumu fark ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı karaca, öldü. O anlar bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık'ta Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpekleri, yiyecek bulmak için mahalleye inen bir karacaya saldırıp, kovaladı. Mahallelinin olayı fark etmesi sonucu, sokak köpekleri bölgeden uzaklaştırıldı. Karaca, köpeklerin saldırısı sonucu öldü. O anlar, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın