Haberler

Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı

Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan dönen 8 yaşındaki Davut Elhamut, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Elhamut kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Davut Elhamut (8), hastanede tedaviye alındı.

OKUL ÇIKIŞI SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Davut Elhamut, okul çıkışı eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Elhamut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR ÇOCUĞA DAHA SALDIRDILAR"

Davut Elhamut'un ağabeyi Abdu Elhamut (17), "Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış. Durumu ilk gün ağırdı, hayati tehlikeyi atlattı. 'Ameliyat olması gerekiyor' denildi. Oturduğumuz semtte çok fazla başıboş sokak köpeği bulunuyor. Şikayette bulunduk. Yarısı toplandı yarısı ise burada kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğa daha saldırdılar. Giden gelene saldırıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 22 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 22 ilimizde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar