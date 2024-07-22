Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede 'ötanazi' kelimesi çıkarılıyor

Sokak köpeklerine yönelik yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında yeniden başladı.

"ÖTANAZİ" KELİMESİ TASARIDAN ÇIKARILIYOR

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.

DERNEK TEMSİLCİLERİ VE HUKUKÇULARIN TOPLANTIYA ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan görüşmenin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerginlik çıktı. Muhalefet milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ile bazı hukukçuların toplantıya alınmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Özellikle Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı, Veterinerler Birliği ve bazı gazeteciler içeri alınmıyor. Yani Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı'nın burada olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Bir şey daha söylemek isterim; Meclis geleneklerinde komisyondaki görüşmelerin televizyonda yayınlanması gibi bir şey yok; ancak 4 milyon hayvanın katledileceği bir yasayı görüşmek de yok. O yüzden çok hassas bir konu bu ve sizlerin biraz daha hassasiyet göstermenizi diliyorum. Özellikle bazı büyük gazetelerin temsilcileri, Barolar Birliğinin Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı ve Veterinerler Birliği Başkanı'nın buraya alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın talebi üzerine veteriner hekimleri temsilen bir veterinerin toplantıya alındığını belirterek, "Maddelere geçtik ve şu anda kanun teklifinin maddelerini görüşüyoruz. Geneli üzerindeki görüşmelerde bu sözünü etmiş olduğunuz bütün STK'ların, odaların veyahut baroların bunların konuşmalarını sağladık. Buna birlikte karar verdik ve yaptık. Sizden istirhamım bizim yol almamız gerekir." dedi.

"TELEVİZYONDAN YAYINLANSIN" TALEBİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Muhalefet milletvekillerinin komisyon görüşmesinin salon dışında bulunan televizyonda yayınlanması talebinin reddedilmesi üzerine tartışma çıktı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Herkes bu yasayı takip etmek istiyor. Bu bir lütuf değil sayın başkan, demokratik teamülü uygulamanızı istiyoruz. Bu yasa toplumu yakından ilgilendiren bir yasa, günlerdir kamuoyunda tartışılıyor. Burada hayvan hakları savunucuları var, ilgili barolar var, avukat arkadaşlar var. Televizyon sorunu varsa ben odamdaki televizyonu indirebilirim. Bir televizyon temin edilebilir, Meclisimizin herhalde imkanları bu kadar sınırlı değildir. Şimdi mikrofon bozulunca yapılmayacak mı? Televizyon bozulmuş yapılmıyor. Orada insanlar buradaki komisyon görüşmelerini izlerlerse bu sizin açınızdan da, bu komisyonun açısından da, halk açısından da daha faydalı olur" diye konuştu.

DIŞARIDAN SLOGANLAR YÜKSELDİ

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, tartışmalar arasında kanun teklifinin 4'üncü maddesini okuttu. Muhalefet milletvekilleri masalara vurarak protestoda bulundu. Tartışmaların sürmesi üzerine Vahit Kirişci, toplantının televizyonda yayınlanmayacağını ifade etti. Bir vekilin, 'Yalan söylüyorsunuz' demesi üzerine Kirişci, "Ben yalan söylemem, yalan söyleyen sizin gibilerdir. Siz yalan söylüyorsunuz, ben söylemiyorum" dedi. Kirişci, tartışmaların sürmesi üzerine toplantıya 5 dakika ara verdi. Öte yandan toplantıya alınmayan hayvanseverler de dışarıda 'Direne direne kazanacağız', 'Yasayı geri çek' sloganları atarak tepki gösterdi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.