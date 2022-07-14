Sokak çalgıcısı "Ata Abi", geleceğin müzik dehalarına ilham kaynağı oluyor

18 yıldır sokak müzisyenliği yapan Ata Yıkar, geleceğin başarılı müzisyenleri için ilham kaynağı oluyor. "Ata Abi"nin en büyük gurur kaynağı, şarkılarıyla büyüyüp sanat dünyasına adım atan çocukların bir gün gelip kendisine teşekkür etmesi.

Sokak çalgıcısı 62 yaşındaki Ata Yıkar, Mogan Parkı'nda akordiyon eşliğinde seslendirdiği şarkılarla Ankaralıların Kurban Bayramı'na renk kattı. Çaldığı her yerde büyük ilgi gören ve "Ata Abi" olarak tanınan Yıkar, müziğe olan aşkını AA muhabirine anlattı.

18 yıldır sokak müzisyenliğiyle aile bütçesine katkı sağladığını, iki çocuğunu buradan elde ettiği kazançlarla okuttuğunu anlatan Yıkar, Ankara'nın çeşitli yerlerinde müziğini icra ettiğini söyledi. Çaldığı yerlerde tanındığını, "Ata ağabeyimiz de buradaymış' diyerek insanların yanına geldiğini anlatan Yıkar, "Ankara bizi seviyor biz de Ankara'yı seviyoruz." dedi.

Çocukluktan beri müziğe ilgisinin olduğunu anlatan Yıkar, ilkokulda mehter takımıyla başladığı müzik macerasının ortaokul ve lise yıllarında okulun bando takımında devam ettiğini söyledi.

Müziğin dar alanda yapılmasına karşı olduğunu vurgulayan Yıkar, "Niye sokaklarda müzik olmasın, parklarda müzik olmasın? İlla gece kulüplerinde, barlarda müzik yapılacak diye bir kaide yok. Müzik aslında her yerde yapılabilir ki dünyada da bunun binlerce örneği var. Ortama güzellik katar, neşe getirir, insanın moralini düzeltir. Müzik evrensel bir duygu, bütün insanların sevdiği bir şey." diye konuştu.

Ankara'da yıllardır binlerce insanın kendisini dinlediğini, tanıdığını ifade eden Yıkar, "3 yaşında gelip şarkılarımı dinleyen, şimdi 18 yaşına getirdiğim çocuklar var hatta bunların içerisinde sanata kazandırdığım insanlar da var. Şu anda piyano, kemen çalan, gelip bana teşekkür eden çocuklar var. Bu benim için çok gurur verici bir olay." dedi.

Sokak müzisyenliğinin yeterli değeri görmediğini, sık sık yasaklarla karşılaştığını aktaran Ata Yıkar, "Bize dilenci muamelesi yapanlar oluyor. Kuğulu Park'ta çalarken zabıtalar yanıma geldi, amirleri 'Bu arkadaş dilencidir, bunu alın' dedi. Hayatta hiçbir şey bu kadar zoruma gitmemiştir." ifadelerini kullanarak kırgınlığını dile getirdi.

Yasak ve baskılar nedeniyle sokak müzisyenliğini bırakanlar olduğunu belirten Yıkar, her türlü zorluğa rağmen müziği yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğini söyledi.

Ata Yıkar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, batı müziği, folklorik ve özgün müzik yaptığını, müziğin her türlüsünü halka sunmaya çalıştığını belirtti. 2014 yılında yapılan Uluslararası Sokak Çalgıcıları buluşmasında grubuyla birlikte Ankara'yı temsil ettiklerini dile getiren Yıkar, yarışmada birinci olduklarını söyledi.

"Çocuklara doğa, hayvan ve insan sevgisini öğretiyorum"

Ata Yıkar, çocuklar için eğitici şarkılar seslendirdiğini, onlara doğa, hayvan ve insan sevgisi aşılamaya çalıştığını söyledi.

Televizyonlarda çocuklar için yapılan programlarda çalınan şarkıları eleştiren Yıkar, "Ben yıllardır 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısını duymuyorum televizyonlarda. Çocuklara Ali Baba'nın Çiftliği, Arkadaşım Eşek, Kırmızı Balık şarkılarını çalıyorum" dedi.