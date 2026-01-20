Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yerini yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sisteme bırakacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak yurdu terk edeceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı sistemin ise yarın Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak yurdu etkileyeceğini bildirdi.

Yarın, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.

Yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini söyleyen Tekin, sıcaklığın Güneydoğu Anadolu'da yer yer mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

Tekin, "Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görüleceğini dile getiren Tekin, "Antalya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Tekin, "Yarıyıl tatili olduğunu da düşünürsek özellikle kayak merkezlerinin kar yüksekliği önemini bir kat daha artıracak. Son yaptığımız ölçümlere göre Palandöken 228, Kartalkaya 200, Sarıkamış 169, Erciyes 160 ve Uludağ'da 79 santim kar yüksekliği var. İl merkezleri bazında ise Bitlis 165, Hakkari 73, Muş 61 ve Bingöl'de ise 50 santim kar yüksekliği mevcut." diye konuştu.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirten Tekin, "Perşembe günü ise başkentte yağmuru göreceğiz. Üç gün boyunca hava sıcaklığı başkentte 6 ila 8 derece arasında olacak." dedi.

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen Tekin, "Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

İzmir'de ise üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın görüleceğini vurgulayan Tekin, "Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden rüzgar da İzmir'de fırtına şeklinde esecek. İzmir'de perşembe günü yağış kuvvetli olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 14 ila 16 derece arasında olacak." dedi.