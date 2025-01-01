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Soğuk Hava Kars ve Ardahan'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Soğuk Hava Kars ve Ardahan'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk havalar akarsuları ve göletleri dondururken, Tunceli'de bitkilere kırağı düştü. Kars'ta sıcaklık gece sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars ve Ardahan'da akarsular ile göletler dondu, Tunceli'de ise bitkilere kırağı düştü.

Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, akarsular ve göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Buzlanma oluşan ilçede belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki kar yığınlarını kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşıdı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Termometrelerin eksi 9 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar meydana geldi.

Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsular ve göletlerin yüzeyinde buzlanma oluştu.

Tunceli

Tunceli'de ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Derelerin kısmen buz tuttuğu kentte, bazı yüksek rakımlı dağlar sisle kaplandı.

Yaban hayvanları karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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