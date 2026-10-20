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Sofya'da düzenlenen protestoda binlerce kişi Yotova ve Radev'i istifaya çağırdı

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Sofya'da düzenlenen protestoda binlerce kişi Yotova ve Radev'i istifaya çağırdı
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Başbakan Rumen Radev'i ulusal güvenlik ve dış politika yaklaşımları nedeniyle istifa sloganlarıyla protesto etti. Yaklaşık 2 saat süren eylem olaysız sona erdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Başbakan Rumen Radev'e karşı protesto eylemi düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olarak Sofya'daki cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, Yotova ve Radev'in ulusal güvenlik ve dış politika yaklaşımlarını protesto ederek, "İstifa" ve "Hainler" şeklinde slogan attı.

Yaklaşık 2 saat süren protestoda Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan göstericiler, Radev hükümetini Rusya ile diplomatik ilişkilere gereğinden fazla önem vermekle eleştirdi.

Göstericiler, Bulgaristan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ve AB ve NATO'daki müttefikleriyle işbirliğinin artırılmasını talep etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: AA
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