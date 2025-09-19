SMA Hastası Teoman İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

1) TELEFERİK KAZASI DAVASINDA 3 SANIĞIN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasına ilişkin davanın 6'ncı duruşmasında, 3 sanığın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu tüm sanıklar ise 5'inci duruşmada tahliye edildi.

ALTINCI DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Teleferik davasının 6'ncı duruşması, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan sanıklar beraatlerini talep etti. Sanık Serdar T., mesleki görevleri neticesinde yurt dışında bir teleferik fuarına katılabilmek için yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, geçerli mazereti bulunan sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

3 SANIĞIN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, Serkan Y., Serdar T. ve Ahmet Buğra S.'nin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, ulaşılamayan mağdurların dinlenmesinden vazgeçilmesine, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, -

===========================================

2) SMA HASTASI 2 AYLIK TEOMAN'IN ANNESİ: ÇOCUĞUMU YAŞATMAK İSTİYORUM

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 2 aylık Teoman Çiftçi'nin gen tedavisine ulaşması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi (26), "Şu an Teoman 2 aylık. Önümüzde çok az bir zaman var. Çocuğumu yaşatmak istiyorum" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çiftinin 2 aylık çocukları Teoman'a, doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çiftçi çifti, yaptıkları araştırmada, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Bunun üzerine aile, 12 Eylül'de 1 milyon 817 bin dolar tutan gen tedavisi masrafları için Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. Teoman'ın ailesi, gerekli paranın toplanması için destek çağrısında bulundu.

'ZAMAN İÇERİSİNDE DAHA FAZLA SEMPTOM GÖSTERECEK'

Oğlu Teoman'ın şu an kullandığı ilacın hastalığın hızlı ilerlemesinin önüne geçtiğini belirten Enis Talha Çiftçi, "İlacı her gün aynı saatte Teoman'a veriyoruz. Bunun yanında kas kaybının olmaması için sürekli fizik tedavi görüyor. Hastalığı SMA Tip 1 olduğu için zaman içerisinde hastalık daha fazla semptom gösterecek. Bu nedenle Teoman'ın en fazla 6 aylık olana kadar zamanı var" dedi.

'TAMAMEN HAREKETSİZ KALMASI SÖZ KONUSU'

Yağmur Çiftçi ise "Oğlum için ilk 6 ay gerçekten çok kritik. Eğer Dubai'deki tedavi uygulanmazsa ilk önce yutma ardından da solunum fonksiyonlarını yitirecek. Hastalık ilerleyen evrede kaslarını da etkileyeceği için tamamen hareketsiz kalması da söz konusu. Zaten şu anda bacak ve karın kasları da oldukça zayıflamış durumda. Çok az hareket edebiliyor. SMA Tip 1'de maalesef kaybedilen fonksiyonlar gerekli tedavi yapılsa bile geri gelmiyor. Şu an Teoman 2 aylık. Önümüzde çok az bir zaman var. Çocuğumu yaşatmak istiyorum. Bu nedenle tüm iş insanları ve hayırseverleri kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.