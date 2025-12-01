Haberler

SMA Hastası Kerem İçin Yardım Çağrısı

SMA Hastası Kerem İçin Yardım Çağrısı
Güncelleme:
Ağrı'da dünyaya gelen 15 aylık SMA Tip 1 hastası Kerem Özcan'ın yurt dışındaki gen tedavisi için başlatılan bağış kampanyası, yalnızca yüzde 4 seviyesine ulaştı. Aile, daha fazla duyuru yapabilmek için mücadele veriyor ve yardım istiyor.

AĞRI'da dünyaya gelen Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 15 aylık Kerem Özcan'ın yurt dışındaki gen tedavisinden faydalanması için açılan Valilik onaylı bağış kampanyası, 5 ayda ancak yüzde 4 seviyesine ulaşabildi. Kampanyayı daha fazla duyurabilmek için ailecek tüm güçleriyle mücadele ettiklerini söyleyen 3 çocuk annesi Barika Özcan (42) "Ablası gece saat ikiye kadar yayın yapıyor, ağlıyor. 6 yaşındaki ağabeyi hastaneye gidip geldiğimde Kerem'i soruyor, 'Onu niye getirmedin?' diyor. 'Kerem ne zaman gelecek?' diye soruyor. Lütfen çocuklarımın sesini duyun, oğlumu kardeşlerine kavuşturun" dedi.

Ağrı'da yaşayan ve 16 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Cemal Özcan (50) ile ev kadını Barika Özcan'ın, Sudenaz (12) ve Muhsin'in (6) ardından 16 Ağustos 2024'te dünyaya gelen üçüncü çocukları Kerem Özcan'a 20 günlükken topuğundan alınan kanla SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Valilik onaylı bağış kampanyası 10 aylıkken açılan Kerem Özcan'ın tedavisi için gereken miktarın ancak yüzde 4'ü toplanabildi. Ağrı'da kampanyayı istedikleri kadar duyuramadıklarını söyleyen Cemal Özcan, eşi ve çocuklarını babasının yanına Denizli'ye gönderdi. Ancak sağlık durumu günden güne kötüye giden Kerem bebek, 20 gün önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

'OĞLUMUZ YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR'

İzmir'de kampanyası tamamlanan SMA Tip 1 hastası 18 aylık Abbas Miran İbiş'in balon uçurma kutlamasına katılan Cemal Özcan, burada da eşiyle birlikte kendi kampanyalarının duyurusunu yaptı. Özcan, "Oğlum Kerem'in kampanyası gönüllü olmadığı için şu an yüzde 4 düzeyinde. Ağrı'da imkanlar kısıtlı olduğu için eşim, çocuklarla birlikte Denizli'de ailesinin yanında kalıyor. İşimden izin alabildikçe kampanyamızın duyurusu için çalışıyorum. Oğlumuz yoğun bakımda uyutuluyor. Durumu stabil. Ciğerlerinde enfeksiyon birikmiş. NG tüpü ile beslenme desteği alıyor. Çocuğumuzun durumu daha da kötüye gitmeden yardım istiyoruz" dedi.

'EVLADIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Kardeşlerinin her gün Kerem'i sorduğunu belirten anne Barika Özcan da özellikle büyük kızının kampanyaya bağış toplamak için sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaptığını söyledi. Yardım isteyen Özcan şöyle konuştu:

"Kerem'in sesini kimseye duyuramadık. Kerem'e bir el uzatılsın. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Bir anne olarak tüm ailelere sesleniyorum. Kerem'i kendi evlatları gibi görüp, yardım etsinler. Zaten valilik hesabı açılıncaya kadar zaman kaybettik. Bazı bebeklerin 2,3 ay içinde kampanyaları başlıyordu. Kerem geç kalmış bir bebek. Şu an yoğun bakımda Kerem bensiz, ben Keremsiz. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kimse kulağını kapatmasın. Ablası gece saat ikiye kadar yayın yapıyor, ağlıyor. 6 yaşındaki ağabeyi hastaneye gidip geldiğimde Kerem'i soruyor 'Onu niye getirmedin?' diyor. Kerem ne zaman gelecek, diye soruyor. Lütfen çocuklarımın sesini duyun, oğlumu kardeşlerine kavuşturun."

