SMA Hastası Abbas Miran İçin Bağış Kampanyası Tamamlandı

SMA Hastası Abbas Miran İçin Bağış Kampanyası Tamamlandı
Güncelleme:
İzmir'de 12 günlükken Spinal Musküler Atrofi Tip 1 tanısı konulan 18 aylık Abbas Miran İbiş için başlatılan bağış kampanyası başarıyla tamamlandı. Aile, Dubai'de gerekli tedavi sürecine başlayacak.

İZMİR'de 12 günlükken topuğundan alınan kanla Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 18 aylık Abbas Miran İbiş'in tedavisi için açılan bağış kampanyası tamamlandı. Baba Nureddin İbiş (22) "En kısa sürede Dubai yolcusuyuz" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve ayakkabı tasarımcılığı yapan Nureddin İbiş ile Sultane İbiş (20) çiftinin bebeği Abbas Miran 23 Mayıs 2024'te dünyaya geldi. 12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan bebek için 17 Eylül 2024'te valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Bu süreçte Abbas Miran'ın tedavisinde gerekli olan paranın toplanması için büyük mücadele veren İbiş ailesi, her gün sosyal medyada yayınlar yaptı ve farklı noktalara bağış için standlar açtı. İbiş çiftinin oğullarının tedavisi için başlattıkları kampanya gönüllülerin de desteğiyle tamamlandı. 'Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz' yazılı pasta hazırlatan Abbas Miran'ın bağışçıları, tüm hayırseverlerin katılımıyla Bornova'daki büyük parkta balon uçurdu.

'ÇOK KİŞİNİN DESTEĞİ OLDU'

Mutlu sona ulaştıklarını ifade eden baba Nureddin İbiş, kampanyanın 14 ay sürdüğünü söyledi. İkinci balilik izninin ikinci ayında yeterli miktarın toplandığını anlatan İbiş, "Kampanyamızda 1 milyon 819 bin 500 dolar toplandı. En son Bornova Belediyesi'nin desteğiyle bir etkinlik yaptık ve ciddi bir gelir elde ettik. Ondan önce kampanyamız yüzde 90'dı, bir günde yüzde 96'ya yükseldi. Büyük büyük destekler gelmedi ama çok kişinin desteği oldu. Vizemiz çıkınca pazartesi haber bekliyoruz. En kısa sürede Dubai yolcusuyuz" dedi.

'KALABALIĞI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIK'

Abbas Miran'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren İbiş, "Oğlumuzun kas zayıflığı günden güne artıyor. Ayaklarında yamukluk vardı ve dönmeye başlamıştı. Protezin fark edilir bir faydası olmuyordu. İlacı almadığımız sürece, fizik tedavinin de çok katkısı olmuyor. İlacı da alacak çok şükür. Bugün gönüllüler ile birlikte tüm Bornova halkı yanımızdaydı. Oğlumuzu bir kez olsun soran ya da sormayan herkes geldi. Biz 4,5 kişi balon uçururuz sanıyorduk. Bugün gelen kalabalığı görünce çok duygulandık. Oğlumuz şu an hiçbir şeyin farkında değil. Onu tedavisiyle buluşturacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
