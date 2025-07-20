Slovenya Meclisi'nden Ötanazi Yasası'na Onay

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan ötanazi yasasını kabul etti. Oylamada 50 milletvekili evet, 34 milletvekili hayır oyu kullandı. Yasa, tüm tedavi seçeneklerinin tükendiği ve dayanılmaz acı çeken hastalara destekli ölüme izin verecek.

Slovenya Meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada ötanazi için 50 milletvekili evet, 34 milletvekili hayır, 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek.

STA haber ajansı, yasanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için "destekli ölüm yasası"nın uygulanmayacağı kaydedildi.

Muhafazakar Slovenya Demokrat Partisinden (SDS) bazı milletvekilleri, tasarıyı kınayarak en savunmasız olanlar için yaşamın değerinin küçümsenmesine kapı araladığını savundu.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 55'i destekli ölüm için evet oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak

30 milyon araç sahibi dikkat! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.