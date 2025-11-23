Haberler

Slovenya'da Destekli Ölüm Yasası Referandumunda Halkın Yüzde 53'ü Karşı Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya'da meclisten oy çokluğuyla kabul edilen 'destekli ölüm yasası' için yapılan referandumda, halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı oy kullandı. Resmi sonuçların 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

Slovenya'da meclisten oy çokluğuyla kabul alan "destekli ölüm yasasına" ilişkin yapılan referandumda, halkın yüzde 53'ü ölümcül hastalığı olanlar için uygulanması planlanan yasaya karşı çıktı.

Slovenya Meclisinin temmuzda kabul ettiği yasa kapsamında düzenlenen referandumda, Slovenyalılar "destekli ölüm yasasına" destek verip vermedikleri konusunda oy kullandı.

Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı.

Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.

Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti.

Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.