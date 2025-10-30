Slovakya'da Kaldırım Hızı 6 Kilometre ile Sınırlandırıldı

Slovakya'da güvenliği artırmak gerekçesiyle kentsel alanlardaki kaldırımlarda azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi.

Politico sitesinin haberine göre, Slovakya parlamentosu, Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kararı kabul etti.

Kaldırımlarda yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan değişiklik kapsamında, kentsel alanlarda kaldırımlardaki azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi.

Söz konusu hız sınırı, kaldırımları kullanma izni olan yayaların yanı sıra bisiklet, paten ve skuter sürücüleri için de geçerli olacak.

Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Sosyal Demokrat Parti (SMER) Milletvekili Lubomir Vazny, yaptığı açıklamada, amaçlarının, kaldırımlardaki güvenliği artırmak olduğunu belirtti.

Muhalefetteki İlerici Slovakya Partisinden (PS) Martin Pekar ise yayalar için skuter veya bisikletlerden ziyade arabaların tehdit oluşturduğunu ve bu kanun değişikliğinin sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını söyledi.

Pekar, "Daha az kaza istiyorsak fiziksel olarak uyması imkansız olan absürt sınırlamalar değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletçi dengede kalmakta zorlanır." dedi.

Bir insanın ortalama yürüme hızı genellikle saatte 4 ila 5 kilometre arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı ise saatte 6,4 kilometrelik bir hızın, iyi bir fiziksel forma sahip kişiler için orta düzeyde kabul edildiğini açıklamıştı.